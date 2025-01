Europa League, la classifica e il prossimo turno di Lazio e Roma

ROMA - Chiusa la 7ª giornata, l'Europa League si avvia alla conclusione della prima fase. L'8° e ultimo turno del maxi-girone, che vede impegnate Lazio e Roma come nostre portacolori, si disputerà giovedì prossimo, 30 gennaio. I biancocelesti di Baroni, grazie alla vittoria di stasera per 3-1 sulla Real Sociedad , conservano il primo posto in classifica e si assicurano l'aritmetica qualificazione diretta agli ottavi di finale. Più complicato lo scenario per la Roma di Ranieri, battuta oggi 1-0 dall' Az Alkmaar e ancora a rischio eliminazione.

EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO E I TABELLINI DELLE PARTITE

Il calendario dell'Europa League: la prossima giornata

Nell'ultimo turno del girone di Europa League la Lazio sarà impegnata in trasferta, in Portogallo, contro lo Sporting Braga, che il 12 dicembre scorso ha perso 3-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico. La Roma invece giocherà in casa, nella Capitale, contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Tutti gli incontri dell'8ª e ultima giornata sono in programma in contemporanea alle ore 21 di giovedì prossimo, 30 gennaio.

La classifica dell'Europa League

La Lazio conserva il primo posto in classifica, restando da sola in vetta grazie alla sconfitta dell'Athletic Bilbao, ieri, in casa del Besiktas. Da stasera i biancocelesti sono aritmeticamente certi della qualificazione agli ottavi di finale e, grazie ai 3 punti di vantaggio su Athletic ed Eintracht e all'ottima differenza reti, sono a un passo anche dal primo posto definitivo nel fase a girone. Decisamente più complicata la situazione per la Roma, aritmeticamente esclusa dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale: i giallorossi di Ranieri sono al 21° posto in classifica, a rischio eliminazione. Le squadre dalla prima all'ottava posizione si qualificano direttamente agli ottavi di finale in programma a marzo, mentre le formazioni classificate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno disputare i playoff di qualifcazione agli ottavi in programma a febbraio.

EUROPA LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA