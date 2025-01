⁠Roma, le possibili avversarie ai playoff di Europa League

Grazie alla vittoria per 2-0 sull'Eintracht Francoforte all'Olimpico, la Roma ha chiuso al quindicesimo posto in classifica la fase campionato e ha staccato il pass per i playoff di Europa League. I giallorossi hanno guadagnato l'accesso alla fase a eliminazione diretta, dovranno affrontare lo spareggio (andata e ritorno) per accedere agli ottavi di finale, a cui sono già qualificate le prime otto classificate.