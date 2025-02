Roma, ufficiale la lista Uefa per l'Europa League: chi ha escluso Ranieri  

La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda parte della stagione europea. Dopo il calciomercato ecco le decisioni di Claudio Ranieri, che ha superato il maxi girone di Europa League grazie al successo contro l'Eintracht Francoforte all'ultima giornata. Adesso però c'è un altro ostacolo non semplice: nello spareggio, infatti, Dybala e compagni sfideranno il Porto, una squadra che in ambito internazionale ha una storia importante. L'allenatore ha messo dentro tre nuovi acquisti: Gollini, Rensch e Nelsson. Restano fuori Salah e Gourna. Per loro non si tratta di una bocciatura perché la decisione è figlia di esigenze a livello di collettivo squadra. .