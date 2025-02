Roma, missione Porto: quanti milioni vale il passaggio agli ottavi di Europa League

ROMA - È uno spareggio per il futuro. La Roma non si gioca semplicemente gli ottavi di Europa League , competizione che negli ultimi due anni l’ha sempre accolta almeno in semifinale . La Roma si gioca qualcosa di molto materiale che sfiora solo il concetto di prestigio internazionale: eliminare il Porto frutta denaro, tanti soldi che possono aiutare l’affannosa ricerca dell’equilibrio finanziario al quale aspirano i Friedkin.

Roma, un confronto da dieci milioni

Su questo punto, come su altri, Ranieri è stato trasparente nell’accorata conferenza di venerdì scorso: aspettando lo stadio di proprietà, aspettando il ritorno in Champions League che venne smarrita proprio a Oporto in una controversa sfida del 2019, l’unica strada immediata per alimentare i ricavi è «andare avanti il più possibile in Europa League». L’accesso ai playoff, grazie al piazzamento tra il nono e il sedicesimo posto che garantiva un bonus, ha portato 600.000 euro, più un incasso da tutto esaurito all’Olimpico che si può stimare in 3,5-4 milioni, compresi i parcheggi vip che sono diventati un business interessante per la nuova proprietà. Ma l’ingresso negli ottavi garantirebbe 1,7 milioni di premio Uefa, un altro sold out e la quota di market pool italiano da dividere a metà con la Lazio, già qualificata. Parliamo appunto di una decina di milioni che sosterrebbero il fatturato, e che agirebbero da potenziale moltiplicatore: se entri nella top 16 perché non puoi sperare di arrivare nei quarti o anche oltre?

La Roma contro il tabù Porto

Senza neppure spingersi troppo in là con l’ambizione, immaginando di riconquistare la Champions proprio vincendo l’Europa League, la Roma deve intanto sistemare la sua posizione, fortemente compromessa da un girone pessimo. E il Porto, che sta vivendo una fase critica, non sarà un avversario semplice da eliminare. Tradizionalmente è una sentenza di condanna, anzi: dalla Coppa delle Coppe 1981/82 alla suddetta disavventura negli ottavi di Champions, che aprì la strada curiosamente al Ranieri bis, passando per il preliminare con Spalletti in cui due sciocche espulsioni di Vermaelen e De Rossi provocarono l’eliminazione, la Roma non ha mai superato un turno contro il Porto. E allo stadio Dragao, dove giocherà giovedì il primo round, ha perso due volte e pareggiato una. Ecco perché Ranieri metterà in campo la squadra dei titolari, quella con la quale affronterebbe una finale.

Europa League, le scelte di Ranieri

Proprio come capitò con l’Eintracht, ultima notte del girone, rivedremo insomma gli undici più utilizzati degli ultimi tempi. Rispetto a Venezia dentro Hummels, Paredes, Saelemaekers, Koné e uno tra Pellegrini e Pisilli. Cinque cambi, il minimo sindacale, per poi applicare di nuovo la stessa logica al contrario domenica a Parma, nel terzo colle settimanale del trittico di trasferte. Ma a Oporto la Roma giocherà senza calcoli tecnici. E’ il modo migliore per poter sorridere davanti ai calcoli economici.