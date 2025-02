Dove vedere Porto-Roma in tv? Prime o Sky, orario

Dopo due giorni di Champions League , al via le partite d'andata dei playoff di Europa League. La Roma di Claudio Ranieri , reduce dalla vittoria in campionato contro il Venezia, scenderà in campo al Do Dragao, contro il Porto. Una sfida che rappresenta anche l'ultima giocata dai giallorossi in Champions League, nel marzo del 2019. Per la sfida l'allenatore si affiderà alla vecchia guardia, guidata da Lorenzo Pellegrini.

Porto-Roma, l'orario

Porto-Roma andrà in scena oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 21 allo stadio Do Dragao di Porto.

Dove vedere Porto-Roma in diretta tv

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In alternativa, è possibile seguirla su NOW tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per accedere alla diretta, è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

Dove vedere Porto-Roma in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e e accessibile attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.