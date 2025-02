Mancini spiega perché ha mostrato lo stemma della Roma all'arbitro Stieler: "Lui lo ha capito..."

Mancini allo stadio Do Dragao ha mostrato la lupa sul petto all'arbitro Stieler, per chiedere rispetto per la Roma. Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di ritorno contro il Porto all'Olimpico, il difensore giallorosso ha spiegato come gli è venuto in mente di fare quel gesto: "È stato un siparietto tra me e il direttore di gara - le sue parole - avevo visto i falli nostri e due ammonizioni, i falli loro zero ammonizioni e quindi in quel momento mi è uscito spontaneo chiedere rispetto per la Roma, perché la circondano tifosi fantastici, e anche per noi stessi perché siamo in campo a combattere e lottare, e quindi mi è venuto da fare quel gesto, non era un mancanza di rispetto verso l’arbitro, lui lo ha capito in quel momento, era una cosa che mi è venuta spontanea e l’ho fatta”.