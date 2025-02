Sorteggio Europa League: data, orario, dove vedere in tv

Il tabellone delle sedici squadre rimaste in corsa in Europa League va completandosi. Scatta il conto alla rovescia per il sorteggio degli ottavi di finale , che si svolgerà venerdì 21 febbraio alle 13 a Nyon , in Svizzera. Qui verranno definiti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta della competizione. Gli abbonati a Sky potranno seguire il sorteggio in diretta televisiva su Sky Sport 24 . Per chi preferisce lo streaming, l’evento sarà trasmesso gratuitamente su UEFA.com . Gli abbonati a Sky potranno, invece, utilizzare Sky Go mentre quelli a NOW e Amazon Prime Video fruire dell'evento tramite login. Sarà possibile seguire il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League anche grazie alla diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Europa League, le squadre qualificate agli ottavi

Le prime otto classificate della fase campionato si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale: verranno raggiunte dalle otto vincitrici dei playoff. Proprio grazie al sorteggio andranno a delineare nel dettaglio il tabellone nel quale le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono state collocate in base al piazzamento finale nella fase campionato.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte, Lione, Olympiacos e Rangers Glasgow sono le teste di serie. A queste si aggiungeranno le squadre uscite vincitrici dagli spareggi, ovvero Roma, AZ Alkmaar, FCSB, Bodo/Glimt e le vincenti di Viktoria Plzen-Ferencvaros, Real Sociedad-Midtjylland, Ajax-Union Saint-Gilloise e Anderlecht-Fenerbahce.

Sorteggio ottavi di finale Europa League: come funziona

Il meccanismo del sorteggio prevede che le teste di serie affrontino le squadre non teste di serie, seguendo accoppiamenti già delineati nel sorteggio dei playoff. Per determinare il tabellone, i club vengono raggruppati in quattro coppie in base alla posizione raggiunta nella fase campionato: le squadre che hanno chiuso ai primi due posti formano la prima coppia, quelle classificate terza e quarta la seconda, e così via fino alla quarta coppia, che comprende le squadre al settimo e ottavo posto. Il sorteggio stabilirà su quale lato del tabellone finiranno le teste di serie, iniziando da quelle classificate più in basso e procedendo fino alle migliori.

Le urne predisposte conterranno le coppie di squadre in base alla loro posizione nella League Phase e l’estrazione determinerà l’ordine degli accoppiamenti. La prima squadra estratta della coppia posizionata al settimo e ottavo posto sarà assegnata a un lato del tabellone, mentre la seconda finirà automaticamente nel lato opposto. Il processo sarà ripetuto per tutte le altre coppie, fino a completare il quadro degli ottavi. Come da regolamento, le squadre teste di serie avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nelle sfide a eliminazione diretta.