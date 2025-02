Roma-Porto diretta Europa League: segui il playoff di ritorno

18:19

Ghisolfi: "Conosco l'arbitro. Dovbyk? Non è grave"

Ghisolfi a Sky prima della partita: "Dovbyk? Non so quanto starà fuori, non sembra grave. Abbiamo Shomurodov, la squadra è pronta. L'arbitro? È il miglior arbitro francese, lo conosco, è un arbitro bravo. Sappiamo quanto vale questa partita, abbiamo visto le altre italiane e sappiamo le difficoltà, servono intelligenza, intensità e la connessione con l'Olimpico per avere una grande energia".

18:08

Roma, il dato sui cartellini: come con Mourinho

La Roma ha ricevuto sette cartellini (sei gialli e uno rosso) nella gara di andata contro il Porto, nessuna squadra in questa edizione della Europa League ha subito più sanzioni in una singola partita. In particolare, era dalla finale del 31 maggio 2023, persa contro il Siviglia, che i giallorossi non collezionavano così tanti cartellini nella competizione.

17:54

Una Roma da clean sheet

La Roma è reduce da tre clean sheet di fila in casa in Europa League e ha subìto una sola rete all’Olimpico nella competizione in questa stagione, nessuna squadra ha fatto meglio in gare interne durante la fase campionato (un gol incassato anche per Athletic Bilbao, Elfsborg e Olympiakos).

17:41

Porto, la formazione ufficiale

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Djaló, Nehuen Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Pepe, Samu, Fabio Vieira. Allenatore: Anselmi.

17:38

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

17:15

Roma, forfait per Dovbyk

Non ci sarà Dovbyk in attacco nella Roma. L'attaccante ucraino ha dato forfait nell'ultima rifinitura per un risentimento muscolare agli adduttori. Al suo posto Ranieri dovrebbe dare spazio a Shomurodov.

17:10

I numeri di Roma-Porto

L'ultima volta che la Roma ha ospitato il Porto in una partita in competizioni europee risale al febbraio 2019, vittoria dei giallorossi per 2-1 con una doppietta di Nicolò Zaniolo.

Il Porto ha perso solo una delle sette precedenti partite con la Roma tra tutte le competizioni europee (3V, 3N), eliminando la squadra italiana in tutte e tre le precedenti sfide nella fase a eliminazione diretta (ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1981-81, qualificazioni alla Champions League 2016-17, ottavi di finale della Champions League 2018-19).

Stadio Olimpico (Roma)