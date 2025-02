"Lazio o Bilbao?": la risposta in diretta tv di Dybala sul sorteggio sorprende lo studio

Paulo Dybala sorride. Risponde e non risponde. Siparietto in diretta a Sky: Mario Giunta, che conduce lo studio post Europa League, ha in diretta il campione della Roma. "Paulo - gli dice - il conduttore deve fare questa domanda, è proprio legge: Lazio o Athletic Bilbao?". Dybala ride: "Qualsiasi". Ancora Giunta: "Ci accontentiamo di questa risposta". Dybala sorride di nuovo: "Ne devo dire una? Lo so cosa vuoi che ti dica ma non te lo dico, lo sai già". Fine del siparietto, Dybala sorride ancora, saluta tutti e se ne va. Ma cosa voleva dire l'argentino?

Dybala e la risposta sul sorteggio, tutte le ipotesi

Dybala sa che con il derby di mezzo qualsiasi risposta sarebbe stata da titolo, ma cosa voleva dire? Forse anche lui preferirebbe l'Athletic, visto che con la Lazio i rapporti, anche suoi, non sono serenissimi, ma è anche vero che affrontare una squadra che avrebbe la possibilità di giocare la finale in casa non sarebbe facile. E allora via, nelle mani del destino. Con il sorriso però di chi stasera ha illuminato l'Europa: "Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra e da uomini veri. C’era stato un momento di tensione dopo il gol, poi dopo l’1-1 abbiamo preso fiducia anche grazie al supporto dei tifosi. L’affetto che ha la gente nei miei confronti è qualcosa di unico e bello. Questa stagione non sta andando come ci aspettavamo, ma ora abbiamo una possibilità grandissima in Europa. Questa competizione può darci tanto quest’anno, è un’opportunità importante visto ciò che è successo nel corso della stagione”. E quindi appuntamento a domani: poi che sarà sarà.