Calendario ottavi Europa League: tabellone partite, quando si giocano e dove vedere in tv

L'Europa League entra nel vivo. Le doppie sfide valide per i playoff hanno regalato emozioni uniche e hanno decretato che Roma , AZ Alkmaar, FCSB, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Fenerbahce e Ajax sono agli ottavi di finale. Queste squadre si uniranno alle teste di serie, arrivate tra le prime otto nel girone unico, ovvero Lazio , Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte, Lione, Olympiacos e Rangers Glasgow. Il sorteggio di Nyon ha delineato il tabellone della competizione stabilendo il cammino fino alla finale di ciascuna squadra qualificata per gli ottavi di finale. Scongiurato il derby: Roma e Lazio si trovano nelle parti opposte del tabellone.

Ottavi Europa League, gli accoppiamenti e le date

Le squadre torneranno in campo in Europa League tra due settimane. Infatti le gare del prossimo turno a eliminazione diretta della competizione sono in programma per il 6 marzo (andata) e il 13 marzo (ritorno). La Roma giocherà contro l'Athletic Bilbao, mentre il Fenerbahce di José Mourinho affronterà i Rangers. Nella parte alta del tabellone, il Viktoria Plzen giocherà contro la Lazio mentre il Bodo/Glimt affronterà i Olympiacos. Il sorteggio ha accoppiato l'Ajax con l'Eintracht Francoforte e l'Az Alkmaar con il Manchester United. Nella parte basse del tabellone, la Real Sociedad dovrà vedersela contro il Manchester United per un posto ai quarti di finale. Chiude il quadro degli ottavi di finale di Europa League la sfida tra l'FCSB e il Lione.

Dove vederli in tv

Tutta l'Europa League sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. Nei prossimi giorni saranno resi noti i canali su cui vedere determinate partite e quello riservato alla diretta gol per seguirle tutte. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire le partite degli ottavi di finale di Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.