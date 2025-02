Roma e Lazio, c'è un rischio per i quarti: la Uefa pensa a un altro sorteggio

L'urna di Nyon ha sorteggiato gli ottavi di Europa League . Scongiurato il derby, la Lazio agli ottavi ha pescato il Viktoria Plzen , mentre la Roma l'Athletic Bilbao. Le due squadre romane sono state poste nella parte opposta del tabellone, che però vede un problema organizzativo: in un eventuale quarto di finale, per entrambe è prevista la gara di ritorno in casa, con un problema di sorapposizione per la gara di ritorno.

Roma e Lazio, possibile sovrapposizione all'Olimpico

Il tabellone di Europa League, infatti, prevede nel caso di qualificazione ai quarti di finale sia della Roma che della Lazio la partita di ritorno allo stadio Olimpico. La Lazio contro una tra Bodo/Glimt e Olympiacos, la Roma con una tra Rangers e il Fenerbahce di Mourinho. Cosa succederebbe a quel punto? Al momento, sembrerebbe molto difficile (se non impossibile), la possibilità di far slittare di una settimana una delle due partite. L'ipotesi più accreditata è quella di un invertimento dei campi. Non esiste una regola specifica per il caso: la commissione Uefa è al lavoro per ovviare all'eventuale problema. Possibile un altro sorteggio.