Tragedia prima di Fenerbahçe-Rangers di Europa League: muore un tifoso scozzese

ISTANBUL (Turchia) - Tragedia prima di Fenerbahçe-Rangers Glasgow , gara di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma a Istanbul, oggi alle 18:45. Un tifoso scozzese al seguito dei Rangers è morto, investito mentre stava attraversando la strada nella capitale turca nelle prime ore del mattino. Secondo quanto riportato dalla stampa locale l'uomo, che si chiama Christian Potter , è stato poi travolto anche da una seconda autovettura . I conducenti dei due veicoli sarebbero stati denunciati. L'incidente è stato ripreso da una telecamera fissa sulla strada: la vittima stava attraversando sulle strisce, ma con semaforo verde per la circolazione delle vetture, quando è stato travolto da un'automobile bianca, sopraggiunta a velocità molto elevata. Sono circa duemila i tifosi britannici giunti a Istanbul per seguire la partita.

Il comunicato ufficiale dei Rangers

Questo il comunicato dei Rangers, che ha dato la tragica notizia sul proprio sito internet e sui social: "Il club è sconvolto nell'aver appreso della scomparsa di uno dei nostri sostenitori in un incidente stradale avvenuto questa notte a Istanbul. Il pensiero di noi tutti è rivolto alla famiglia e agli amici della vittima, in questo momento incredibilmente difficile. Siamo in costante contatto con le autorità turche e britanniche in merito a questo tragico incidente". Anche il Fenerbahçe, allenato dall'ex romanista José Mourinho, ha espresso la propria solidarietà e il proprio cordoglio al club scozzese e alla famiglia della vittima.