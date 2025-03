Mourinho dorme e russa in conferenza stampa: lo show dopo Fenerbahce-Rangers

Simpatico siparietto in conferenza stampa dopo Fenerbahce-Rangers . Nonostante l'amarezza per la sconfitta, maturata nell'andata degli ottavi di finale di Europa League , José Mourinho ha regalato un altro show , addormentandosi e russando in attesa che il giornalista turco finisse di formulare la domanda. Il video è immediatamente diventato virale sul web .

Mourinho show in conferenza stampa al termine di Fenerbahce-Rangers, primo round del doppio confronto valido per gli ottavi di Europa League. "Sono troppo stanco per questo", ha dichiarato lo Special One dinanzi a microfoni e telecamere, dopo aver ascoltato una lunga domanda di un giornalista turco e la successiva traduzione in inglese. Nel mentre, Mou ha appoggiato la sua testa sulla mano destra, schiacciando un breve pisolino, prima di riaprire gli occhi e rispondere telegraficamente, manifestando la volontà di chiudere quanto prima la conferenza. Al centro del dibattito, le scelte in difesa e i gol presi contro gli scozzesi nella serata di ieri. "Abbiamo giocato 18 partite e non ne abbiamo persa una... Noi cambiamo ogni partita", ha poi sottolineato, spiegando le rotazioni effettuate nelle ultime settimane e difendendo legittimamente il suo operato. Il discorso qualificazione è rinviato alla gara di Glasgow.