Sancet e Vivian non convocati dall'Athletic: le condizioni verso la Roma

L'Athletic Bilbao è atteso oggi da un match importante in Liga: nella scorsa giornata è stato battuto dall' Atletico Madrid , non può permettersi di perdere in casa contro il Maiorca . L'obiettivo è mantenere il quarto posto che vale la qualificazione in Champions , ma Valverde è costretto a rinunciare a due titolari : il capocannoniere Oihan Sancet e il difensore Dani Vivian . Non sono stati neanche inseriti nella lista dei convocati , anche se il trequartista basco era in panchina all'Olimpico , evidentemente il tecnico non vuole rischiare di peggiorare la situazione affrettando il recupero . Prevedibile invece l'assenza del campione europeo con la Spagna, che era dovuto uscire nella gara d'andata degli ottavi di Europa League con la Roma a causa di una lesione al bicipite femorale .

Le condizioni di Sancet e Vivian

Riguardo a Vivian, Valverde ieri era stato pessimista per il suo recupero entro giovedì e la decisione di oggi sembra confermare le sue previsioni. Diversa la situazione di Sancet: il capocannoniere dell'Athletic sta recuperando da un infortunio muscolare e i tifosi sono rimasti sorpresi di non vederlo tra i convocati, è possibile che il tecnico abbia scelto di concedergli un turno di riposo per averlo nella forma migliore possibile con la Roma, scelta per certi versi simile a quella di Ranieri con Dybala per la trasferta di Empoli. La sensazione è che la presenza di Sancet nel ritorno di Europa League possa rimanere in dubbio fino all'ultimo. Contro il Maiorca mancherà anche il mediano Inigo Ruiz de Galarreta, titolare all'Olimpico, ma solo perché squalificato in campionato: nessun problema, dunque, per la sfida di giovedì al San Mames, in cui molto probabilmente la Roma dovrà rinunciare a Celik.