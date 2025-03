Dybala non convocato per Empoli-Roma: il motivo dietro la scelta di Ranieri

La Roma perde un altro titolare per la trasferta di Empoli di domani: dopo Celik infortunato e Mancini squalificato, non farà parte dei convocati neanche Paulo Dybala. Nessun allarme però per la stella della squadra: non ha problemi muscolari o fisici, Claudio Ranieri ha semplicemente deciso di concedergli un turno di riposo per averlo al top della forma nella fondamentale gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao. La scelta del tecnico romano ricorda quella che prese un mese fa per Leandro Paredes e Mats Hummels, definiti due "monumenti" ma non convocati per il Venezia perché avevano bisogno di ricaricare le batterie in vista dei match più importanti.