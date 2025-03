Fenerbahce chiamato alla rimonta, Mourinho: "Non ci sarà vendetta. Siamo migliori"

La vincente di Athletic Bilbao-Roma incontrerà ai quarti di finale di Europa League quella di Rangers-Fenerbahce. All'andata , giocata in Turchia, a vincere furono gli scozzesi per 3-1. Mourinho cerca la rimonta, anche per la possibilità, nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione in entrambe le parti, di incontrare ai quarti la sua ex squadra. L'allenatore portoghese nella conferenza stampa prima della partita ha caricato i suoi: "Non sono animato dalla vendetta: penso che siamo migliori del Rangers".

Mourinho: "Abbiamo ancora una possibilità"

Il Fenerbahce è chiamato a rimontare due gol per sperare nei supplementari: "Ci aspetteranno cercando il nostro errore per andare in contropiede. Non sono una squadra così diversa da noi. Se commettiamo gli stessi errori meriteremo di essere eliminati". Lo Special One ha comunque voluto mantenere alto il morale: "Siamo in svantaggio, ma non voglio pensare a nulla che possa danneggiare la nostra fiducia. Non eravamo noi settimana scorsa, nelle ultime diciotto partite abbiamo ottenuto ottimi risultati".