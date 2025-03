Lazio, ufficiale: vietata la prossima trasferta. Due giornate a Rovella: perché non ci sarà il ricorso

L'Uefa ha confermato le anticipazioni del nostro giornale: due giornate di squalifica a Rovella, una a Gigot e settore Ospiti chiuso nella prossima gara esterna europea della Lazio. Il centrocampista biancoceleste ha rimediato il rosso nell'andata contro il Viktoria Plzen per un calcio sul viso di Sulc, totalmente involontario ma pericoloso. L’Appeals Body dell’Uefa lo ha valutato come fallo antisportivo grave e la Lazio non potrà fare ricorso : resteranno le due giornate. Dunque, qualora la Lazio si qualificasse, Rovella salterebbe anche la partita di andata dei quarti di Europa League.

Rovella squalificato: niente ricorso della Lazio

La Lazio non può fare ricorso perché l’Appeals Body è il secondo e ultimo grado di giudizio, è entrato nel merito discutendo tutti i casi scoppiati in Repubblica Ceca. Il ricorso dovrebbe essere fatto al Tas di Losanna, ma non ha competenze per le squalifiche inferiori alle tre giornate. I turni quindi sono e restano due. Per quanto riguarda la Curva dei tifosi laziali, invece, nel settore di Plzen è stata rilevata una bandiera attribuibile, secondo gli ispettori Uefa, alla marina nazista e quindi i giudici Uefa hanno decretato la chiusura del settore. Se la squadra passerà ai quarti, la squalifica sarà scontata quest’anno.