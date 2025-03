Bilbao, i tifosi baschi sono carichi. Sfottò alla Roma e il rispetto per Totti

INVIATO A BILBAO - Bilbao si tinge di bianco-rosso ed è pronta alla serata infernale a San Mames. Il centro della città é in fermento per la gara da dentro o fuori contro la Roma, per le strade della città basca aumentano a vista d’occhio le bandiere dell’Athletic e i richiami ai colori del club. Sale l’adrenalina per una partita europea che vale tantissimo per una città che a maggio ospiterà anche finale della competizione.