Lazio-Viktoria Plzen diretta: segui il ritorno degli ottavi di Europa League

Lazio-Viktoria Plzen riparte dal 2-1 eroico dell'andata deciso dal meraviglioso gol di Isaksen allo scadere. All'Olimpico ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Due risultati su tre in favore dei biancocelesti. Chi vincerà, affronterà una tra Bodo/Glimt e Olympiacos. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

18:15

"Queste partite non si possono sbagliare. Sarebbe una follia..."

Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Schierata la miglior Lazio? Sarebbe una follia pensarla in maniera diversa. Dobbiamo entrare con spessore e attenzione. Sono partite che non si possono sbagliare. La squadra deve da sbito cercare di imporre ed entrare nella partita. Le scelte sono in funzione dell'impatto che voglio. Castellanos? Giocatore indispensabile. Già da un po' sta lavorando, si sente bene. Poi lo gestiamo eventualmente dopo nel minutaggio. È un raccordo offensivo, ci aiuta a spostare il gioco. Gli altri ragazzi andavano serviti in maniera diversa, ma stanno crescendo. Il movimento della squadra deve aiutare il singolo".

18:10

La conferenza di Baroni

"Niente calcoli, si gioca per vincere": anche se la Lazio avrà a disposizione due risultati su tre, Baroni non vuole cali di concentrazione. La conferenza dell'allenatore e di Vecino alla vigilia della gara di ritorno: le sue parole.

18:00

Lazio, notte magica in un Olimpico infiammato

All'Olimpico ci si aspettano oltre 40mila tifosi biancocelesti e la Curva Nord ha preparato una coreografia speciale per la sfida: tutti i dettagli sull'atmosfera laziale.

17:50

La formazione di Baroni

L'allenatore della Lazio deve fare a meno dei due squalificati Gigot e Rovella, ma in attacco ritrova Taty Castellanos, di rientro dopo l'infortunio: le scelte ufficiali.

17:45

Dove vedere Lazio-Viktoria Plzen in tv

All'Olimpico ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale tra Lazio e Viktoria Plzen: info e canali per seguire la sfida in diretta.

17:40

Baroni per sfatare il tabù Europa

La Lazio non arriva ai quarti di finale di una competizione europea dalla stagione 2018/2019: in quell'annata, Immobile e compagni eliminarono la Dinamo Kiev agli ottavi uscendo ai quarti contro il Salisburgo che rimontò che il 4-2 dell'andata.

17:36

Lazio, la formazione ufficiale: Castellanos torna titolare

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gila, Lazzari, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Tchaouna. Allenatore: Baroni.

17:35

Baroni senza Gigot e Rovella

Baroni per la sfida di ritorno (e non solo) dovrà fare a meno dei due espulsi della gara d'andata contro il Viktoria Plzen. Una giornata di squalificata per Gigot, due per Rovella che salterà l'eventuale andata dei quarti di finale.

17:34

La formazione ufficiale del Viktoria Plzen

VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu; Sulc, Kalvach, Cerv, Vydra, Durosinmi, Memic.

A disposizione: Baier, Tvrdon, Doski, Hejda, Paluska, Kopic, Panos, Sojka, Valenta, Adu. Allenatore: Koubek.

17:30

Lazio-Viktoria Plzen, cresce l'attesa

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Viktoria Plzen, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: calcio d'inizio in programma alle 18:45.

Stadio Olimpico - Roma