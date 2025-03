Lazio-Bodo: quando si gioca, orario e dove vedere in tv andata e ritorno

Europa League, ai quarti di finale sarà Lazio-Bodo/Glimt. I biancocelesti hanno eliminato il Viktoria Plzen (vittoria per 2-1 all'andata, 1-1 al ritorno), i norvegesi hanno ribaltato il pronostico avendo la meglio nel doppio confronto con l'Olympiacos (vittoria per 3-0 all'andata, sconfitta per 2-1 al ritorno) andando a definire l'accoppiamento per contendersi l'accesso in semifinale della seconda manifestazione più importante per club a livello continentale.