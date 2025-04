Berg: “Quel 6-1 alla Roma preoccuperà la Lazio. Ma era diverso…”

"È un grande ricordo per me, ma sono passati degli anni e ora siamo cresciuti. Siamo molto più forti, sicuramente più abituati a giocare questo tipo di sfide. In quel momento è stata una grande sorpresa per tutti che un piccolo club del Nord riuscisse a battere 6-1 la Roma, ma c’è stata negli ultimi anni una crescita generale e credo fortemente nel livello che abbiamo raggiunto".

Che percezione c'è della Lazio in Norvegia?

"Chiunque segua il calcio conosce la Lazio, è un grandissimo club. Quest'anno è arrivata prima nel maxi-girone, dispone di ottimi giocatori in ogni reparto e insieme ad Athletic ed Eintracht è tra le favorite per la vittoria del trofeo".

Quali sono le percentuali di passaggio del turno?

"La Lazio parte con i favori del pronostico, ma soprattutto in casa possiamo dire la nostra. Gli avversari hanno tanti punti di forza, ma al tempo stesso - come tutti - anche dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare. Sarà molto complicato, però crediamo nella bontà del nostro lavoro e del nostro gioco".