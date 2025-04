"Quando sei uno dei peggiori portieri nella storia dello United...": la dura risposta di Matic a Onana

Non mancano le polemiche in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Manchester United e Olympique Lione. Dopo le dichiarazioni fiduciose del portiere dei Red Devils André Onana, che ha affermato: "Dobbiamo solo scendere in campo e dimostrare chi siamo. Penso che siamo migliori di loro", è arrivata la replica piccata di Nemanja Matic.