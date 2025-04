La riunione prima di Bodø-Lazio

Alle 10.30 si terrà la riunione Uefa, parteciperanno i club e le autorità locali. Si sta monitorando la situazione. La partita alle 8.30 di oggi non era data a rischio, bisogna attendere l’evoluzione metereologica e la conclusione del meeting. Se la bufera rimarrà stabile, o peggiorerà, si dovrà valutare un piano di emergenza. Non è facile perché Bodø-Lazio si intreccia al derby, ogni spostamento andrebbe concatenato a Lazio-Roma di domenica. Un’eventualità sarebbe lo slittamento a domani, ma per adesso si parla solo di procedure. Neve, gelo e venti forti: condizioni climatiche che in Norvegia sono una combinazione quotidiana. Il campo artificiale dell’Aspmyra Stadion è ovviamente predisposto per giocare in condizioni impervie. Il Bodø ha in azione due spazzaneve. L’Uefa è in contatto da giorni con i norvegesi per garantire la massima collaborazione. Il campo è riscaldato, è stato coperto, è antigelo e antineve. Baroni non teme solo il freddo, anche il vento. Ne ha parlato nella conferenza stampa di ieri, studiando il Bodø ha notato come raffiche improvvise determinavano la gittata del rinvio dei portieri. «Niente alibi», è il messaggio inviato alla squadra per non farla cadere nella trappola norvergese. Ma questa andata dei quarti di Europa League è sempre più una partita-avventura e domenica c’è il derby. Giocare in queste condizioni è un rischio troppo grosso per la Lazio, la penalizza in Europa e in campionato nella settimana più fredda e bollente del suo anno. Seguiranno aggiornamenti...