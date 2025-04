Bodo/Glimt-Lazio: dove vederla in tv, orario e formazioni

Dopo la vittoria di misura contro l' Atalanta in campionato, la Lazio scenderà in campo in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League , nella settimana che porta al derby in campionato contro la Roma .

Bodo/Glimt-Lazio, l'orario

Bodo/Glimt-Lazio andrà in scena oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 18:45 all'Aspmyra Stadion.

Dove vedere Bodo/Glimt-Lazio in diretta tv

La partita tra Bodo/Glimt e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (canale 213 del decoder satellitare) e Sky Sport (253).

Dove vedere Bodo/Glimt-Lazio in streaming

Bodo/Glimt-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League anche in diretta testuale sul sito de Il Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.