Lazio, la carica dei 53mila tifosi biancocelesti per una notte che vale un sogno

Una notte per sognare, una serata per duri di cuore, 90' (in caso 120' o ancora fino ai rigori) in cui può succedere di tutto. La Lazio è pronta per la sfida contro il Bodo all'Olimpico di Roma con il solo obiettivo di rimontare il 2-0 subìto all'andata tra i fiordi norvegesi. L'impresa è difficile ma assolutamente possibile. La squadra di Baroni avrà uno stadio colorato di biancoceleste gremito: saranno oltre 54.000 i tifosi allo stadio (curve esaurite e qualche posto disponibile in Tribuna Tevere Top e Monte Mario, con l'apertura straordinaria anche di una parte ulteriore della Curva Maestrelli di circa 600 posti) che sosterranno Castellanos, Pedro, Zaccagni, Isaksen e gli altri, e li spingeranno verso un posto in semifinale di Europa League. E i pochi che stanno cercando di acquistare gli ultimi biglietti rimasti, ovvero circa 3700 tagliandi, hanno mandato in tilt il sito di Vivaticket, che sta riscontrando delle difficoltà nella gestione del traffico con file di oltre 15 minuti di attesa. Vincere stasera porterebbe gloria e prestigio al club capitolino, oltre che a un introito nelle casse del presidente Lotito di circa 4,2 milioni di euro.