La moviola di Lazio-Bodo/Glimt: Siebert disastroso, manca un rosso a Blomberg

Arbitro Siebert: voto 5

Dopo qualche minuto Daniel Siebert perde la rotta non riuscendo più a tenere in mano la partita. Al quarto d'ora non vede un brutto fallo di Blomberg su Romagnoli, un errore grossolano, indica che l'attaccante ha preso il pallone ma la dinamica è abbastanza evidente: piede sopra la caviglia, il difensore biancoceleste era in netto anticipo, nemmeno il Var lo aiuta. Un intervento imprudente parecchio arancione, tendente al rosso. Nella ripresa manca una sanzione per Høgh, ammonito nel primo tempo: l'attaccante del Bodø Glimt va allo scontro con Rovella a palla lontana, rischiando il doppio giallo. Il fischietto tedesco sbaglia nella gestione dei cartellini, per difendere il gol del vantaggio i norvegesi spesso perdono tempo e accentuano i falli subiti, le prime sanzioni arrivano troppo tardi. Giusta l'ammonizione per Knutsen che allontana volontariamente il pallone. Saranno dieci le ammonizioni totali, ma parecchie scelte sono rivedibili. Nel finale arriva l'espulsione (giusta) per Helmersen.