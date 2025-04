Manchester United, Onana irride i tifosi del Lione: il gesto dell'ex Inter è virale

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United vola in semifinale di Europa League . Dopo il clamoroso 5-4 in rimonta contro il Lione, i ' Red Devils ' di Ruben Amorim accedono al penultimo atto del secondo torneo continentale per club. C'è però tutto il tempo per pensare alla doppia sfida con l' Athletic Bilbao (andata il 1° maggio in Spagna, ritorno a Old Trafford l'8, ndr) perché a tenere banco, nelle ultime ore in casa United , è la tensione - cresciuta a dismisura - intorno ad André Onana , autore di un gesto polemico contro i tifosi francesi che sta facendo discutere.

Onana scatenato contro i tifosi del Lione: i dettagli

Ma cosa è successo esattamente? È il 10' del primo tempo di Old Trafford quando l'ex Psg Ugarte, su assist di Garnacho, porta in vantaggio il Manchester United. Il gol della squadra di Amorim fa esplodere di gioia non solo i tifosi mancuniani ma anche Onana: l'ex portiere dell'Inter, non nuovo a gesti plateali, si allontana dalla porta e si avvicina sorridente nei pressi dello spicchio dello stadio in cui sono sistemati i tifosi ospiti. L'estremo difensore camerunense, scatenato e in totale trance agonistica, si lascia andare ad un balletto irrisorio e, tra un saltello e l'altro, dice anche qualcosa ai sostenitori francesi che replicano alla provocazione con fischi e insulti copiosi. Il gesto, condannato dai fan dei 'Gones' sui social - "Onana vergognati, sei antisportivo", scrive un utente su 'X' - , arriva dopo le parole dell'ex centrocampista della Roma Nemanja Matic che, senza freni, aveva definito l'ex Inter "uno dei peggiori portieri della storia dello United". Un durissimo commento, arrivato in risposta al numero 24 degli inglesi che aveva a sua volta 'etichettato' il Lione come un club di seconda fascia rispetto al blasone e alla storia dei Diavoli Rossi.

Onana, festa social: pioggia di critiche!

Dopo il clamoroso epilogo di Old Trafford con il Lione, lo stesso Onana ha celebrato sui social la qualificazione del Manchester United in semifinale di Europa League. "Costruito con la mentalità Onana", scrive il portiere camerunense che ha postato sui propri canali ufficiali sui social una serie di scatti che lo ritraggono mentre festeggia dopo il fischio finale. Il post ha incredibilmente 'messo d'accordo' i tifosi francesi, sbeffeggiati da Onana e quelli del Manchester United. Il motivo? I fan dei 'Red Devils' non perdonano al portiere classe 1996 i numerosi errori commessi da quando è sbarcato a Old Trafford. "In due partite contro il Lione, hai subìto sei reti!", sottolinea un tifoso. "Prendi gol con facilità irrisoria e tu ridi: il tuo atteggiamento mi sciocca", afferma un altro. Tantissimi invece hanno optato per il più 'classico' "Onana out".