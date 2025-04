Bodo, lo sfottò alla Lazio con Oasis e salmone è virale. E c'entra un romanista...

Se da un lato c'è la delusione, la rabbia della Lazio , dall'altro c'è la gioia del Bodo/Glimt per un'impresa storica. La vittoria ai calci di rigore all'Olimpico è valsa la conquista della semifinale di Europa League, traguardo mai raggiunto prima da una società norvegese. E sui social, proprio il Bodo si è preso una piccola "rivincita", attraverso una storia postata nella quale compaino gli Oasis e un salmone, tutto per mano di un... un romanista!

Gli Oasis "salmonari": i norvegesi ripostano la storia di un romanista

Tutto nasce dalla storia postata da un tifoso romanista, che ha mostrato gli Oasis con al collo la sciarpa del Bodo e in braccio un salmone! Il motivo? "Salmonari" è il soprannome conferito ai giocatori del Bodo nel 2021 da Paolo Di Canio, ex capitano della Lazio, dopo la partita dei norvegesi contro la Roma, mentre all'Olimpico i tifosi biancocelesti hanno organizzato una coreografia con scritto "You are my wonderwall", canzone più nota del gruppo di Manchester. Curiosità? Il Bodo/Glimt ha deciso di ripostare la storia, alimentando lo sfottò dopo la partita.