Aston Villa-Bologna diretta Europa League: segui la sfida di oggi LIVE

Dopo la Roma, tocca al Bologna debuttare in questa edizione di Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano affronta l'Aston Villa di Unai Emery in Inghilterra nella prima giornata della fase campionato: segui la diretta della partita su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:48
45+1' - Fine primo tempo: Aston Villa-Bologna 1-0
Al momento un gol di McGinn (13') sta decidendo la gara al Villa Park.
21:47
45' - Assegnato un minuto di recupero
Si giocherà fino al minuto 46.
21:43
42' - Prima ammonizione della gara
Giallo per Cash dopo un fallo su Cambiaghi.
21:40
38' - Ci prova ancora Bernardeschi
Tiro impreciso dell'ex Juve.
21:35
34' - Grande uscita di Skorupski
Uscita bassa perfetta su Malen lanciato a rete in area.
21:34
33' - Buona chance per Bernaredeschi
Il numero dieci del Bologna si accentra e lascia partire un mancino potente, ma centrale: Bizot blocca.
21:32
31' - Tentativo dalla distanza di Lucumì
Tiro velleitario del difensore del Bologna dai trenta metri: pallone sul fondo.
21:26
25' - Buendia vicino al raddoppio
L'argentino ci prova con il destro a giro: pallone fuori di poco.
21:24
23' - Girata di Ferguson
Cross per lo scozzese, che prova la girata da dentro l'area: pallone alto.
21:20
19' - Skorupski salva il Bologna
Malen va al tiro di destro da buona posizione: il portiere polacco devia in angolo con una bella parata.
21:17
15' - Buon momento dell'Aston Villa
Inglesi galvanizzati dopo il gol: momento di sofferenza per il Bologna.
21:14
13' - Gol di McGinn: Aston Villa-Bologna 1-0
Sugli sviluppi del corner McGinn segna da fuori area dopo uno schema non riuscito.
21:14
13' - Lucumì salva su Malen
Cross pericoloso di Malen, ma l'esterno salva tutto devando in calcio d'angolo.
21:12
11' - Lucumì sbaglia davanti alla porta: ma è fuorigioco
Il difensore del Bologna si ritrova il pallone davanti alla porta ma sbaglia. Per fortuna l'arbitro fischia fuorigioco.
21:07
6' - Occasionissima per l'Aston Villa
Confusione sulla fascia sinistra del Bologna: Guessand arriva in area e libera il destro, ma Skorupski salva con una gran parata. Poi Bernardeschi allontana il pericolo.
21:02
1' - Aston Villa-Bologna: si comincia!
Primo pallone giocato dai rossoblù con Ferguson.
20:56
Giochi pirotecnici al Villa Park
Fuochi d'artificio e coreografia dei tifosi dell'Aston Villa all'ingresso in campo delle squadre.
20:46
La panchina del Bologna
A disposizione: Holm, Moro, Orsolini, Rowe, Ravaglia, Heggem, Dallinga, Pessina, Miranda, Fabbian.
20:44
La panchina dell'Aston Villa
A disposizione: Lindelof, Mings, Elliott, Watkins, Digne, Garcia, Sancho, Bogarde, Proctor, Burrowes, Oakley.
20:40
Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv
20:35
Le parole di Fenucci, ad del Bologna
Fenucci: "Bello tornare qui, sarà una partita complicata, ma la affronteremo con le nostre armi e cercheremo di essere aggressivi e intensi. Molti club come il nostro cercano di monetizzare sui calciatore per reinvestire e cresce. Processo normale che facciamo noi come altri club. Cerchiamo di fare un cammino che ci possa portare a fare dei sogni che oggi sembrano irrealizzabili. Siamo in fase di costruzione, in attesa che i nuovi si integrino completamente. Tutto dipenderà da come interpreteremo le partite durante la competizione".
20:24
Il commento di Emery
Emery: "Martinez non sta bene. Giochiamo in casa dove ci siamo sempre sentiti forti e vogliamo tornare ad esserlo. Sarà difficile, ogni gara europea lo è".
20:18
Le dichiarazioni di Italiano
Italiano: "Le scelte di formazione? Nell'ultima abbiamo speso davvero tanto e gara in corso possiamo determinare con Rowe, Orsolini, Fabbian e Dallinga. Dobbiamo partire forte e con una grande intensità. Se riusciamo a gestire bene la palla li possiamo mettere in difficoltà. Ho fiducia in tutti, da oggi comincia un tour de force e c'è bisogno che tutti si sentano dentro. Dobbiamo essere meno timidi rispetto alla Champions, con coraggio e personalità. Mi auguro di vedere una bella partita dei ragazzi".
20:11
Le parole del presidente del Bologna
Joe Saputo: "Quando sei con la squadra più tempo, lo squadra lo sente. Tutto lo dicono, non so se sia vero. Sono contento di essere a Bologna e se andiamo sempre in Europa va bene così. Arrivarci era facile, rimanere diventa difficile, ma questo sarà il nostro scopo. L'obiettivo è andare più lontano possibile, forse l'anno scorso non eravamo pronti per la Champions, quest'anno invece possiamo fare bene".
20:09
La formazione ufficiale dell'Aston Villa
ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia, Malen. Allenatore: Emery
20:03
La formazione ufficiale del Bologna
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano
20:00
Aston Villa-Bologna: l'orario
La sfida di Europa League tra Aston Villa e Bologna è in programma alle ore 21.
Birmingham - Villa Park