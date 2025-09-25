Aston Villa-Bologna diretta Europa League: segui la sfida di oggi LIVE

20:40

Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv

20:35

Le parole di Fenucci, ad del Bologna

Fenucci: "Bello tornare qui, sarà una partita complicata, ma la affronteremo con le nostre armi e cercheremo di essere aggressivi e intensi. Molti club come il nostro cercano di monetizzare sui calciatore per reinvestire e cresce. Processo normale che facciamo noi come altri club. Cerchiamo di fare un cammino che ci possa portare a fare dei sogni che oggi sembrano irrealizzabili. Siamo in fase di costruzione, in attesa che i nuovi si integrino completamente. Tutto dipenderà da come interpreteremo le partite durante la competizione".

20:24

Il commento di Emery

Emery: "Martinez non sta bene. Giochiamo in casa dove ci siamo sempre sentiti forti e vogliamo tornare ad esserlo. Sarà difficile, ogni gara europea lo è".

20:18

Le dichiarazioni di Italiano

Italiano: "Le scelte di formazione? Nell'ultima abbiamo speso davvero tanto e gara in corso possiamo determinare con Rowe, Orsolini, Fabbian e Dallinga. Dobbiamo partire forte e con una grande intensità. Se riusciamo a gestire bene la palla li possiamo mettere in difficoltà. Ho fiducia in tutti, da oggi comincia un tour de force e c'è bisogno che tutti si sentano dentro. Dobbiamo essere meno timidi rispetto alla Champions, con coraggio e personalità. Mi auguro di vedere una bella partita dei ragazzi".

20:11

Le parole del presidente del Bologna

Joe Saputo: "Quando sei con la squadra più tempo, lo squadra lo sente. Tutto lo dicono, non so se sia vero. Sono contento di essere a Bologna e se andiamo sempre in Europa va bene così. Arrivarci era facile, rimanere diventa difficile, ma questo sarà il nostro scopo. L'obiettivo è andare più lontano possibile, forse l'anno scorso non eravamo pronti per la Champions, quest'anno invece possiamo fare bene".