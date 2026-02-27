Roma-Bologna, ottavi Europa League: quando si gioca, orario e dove verderla in tv

ROMA - Staccato il pass diretto per gli ottavi di finale nella fase campionato, dopo essersi goduta 'alla finestra' i playoff la Roma ha conosciuto oggi il nome della sua prossima avversaria in Europa League, con il sorteggio che ha accoppiato la Roma al Bologna , uscito vittorioso dal doppio spareggio contro i norvegesi del Brann .

Doppio derby tra Roma e Bologna: date e orari

Ci sarà dunque un doppio derby italiano negli ottavi della seconda competizione Uefa, con la Roma che da testa di serie (ha chiuso ottava la fase campionato) avrà il vantaggio di giocare il ritorno tra le mura amiche dell'Olimpico (ma nel primo round al Dall'Ara salvo sorprese non avrà al seguito i suoi tifosi, sottoposti al divieto di trasferta in Italia). Il match di andata è in programma il 12 marzo, il ritorno invece il 19 marzo (nelle prossime ore verranno comunicati gli orari).