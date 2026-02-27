Corriere dello Sport.it
Roma-Bologna, ottavi Europa League: quando si gioca, orario e dove verderla in tv

Ci sarà un doppio derby italiano tra le squadre di Gasperini e Italiano nella seconda competizione Uefa: tutti i dettagli
Roma Bologna Europa League

ROMA - Staccato il pass diretto per gli ottavi di finale nella fase campionato, dopo essersi goduta 'alla finestra' i playoff la Roma ha conosciuto oggi il nome della sua prossima avversaria in Europa League, con il sorteggio che ha accoppiato la Roma al Bologna, uscito vittorioso dal doppio spareggio contro i norvegesi del Brann.

Doppio derby tra Roma e Bologna: date e orari

Ci sarà dunque un doppio derby italiano negli ottavi della seconda competizione Uefa, con la Roma che da testa di serie (ha chiuso ottava la fase campionato) avrà il vantaggio di giocare il ritorno tra le mura amiche dell'Olimpico (ma nel primo round al Dall'Ara salvo sorprese non avrà al seguito i suoi tifosi, sottoposti al divieto di trasferta in Italia). Il match di andata è in programma il 12 marzo, il ritorno invece il 19 marzo (nelle prossime ore verranno comunicati gli orari).

Europa League, dove seguire gli ottavi in tv e in streaming

Le due sfide degli ottavi di finale dell'Europa League tra Roma e Bologna saranno trasmesso in diretta televisiva su Sky (per abbonati), mentre in streaming saranno visibili su Now e Sky Go (per abbonati). Dirette testuali dei match saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Il calendario dell'Europa League fino alla finale

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

 

 

 

