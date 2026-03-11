La Roma parte per Bologna: lo striscione da brividi dei tifosi

Tutto pronto al Dall'Ara per il derby italiano di Europa League tra Roma e Bologna . I rossoblù ospitano la squadra di Gasperini nella gara d'andata degli ottavi di finale del torneo europeo. Orsolini e compagni arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Brann ai playoff, mentre i giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi dopo aver chiuso la League Phase tra le prime otto. Dopo la sconfitta esterna contro il Genoa di De Rossi , i giallorossi in serata sono arrivati a Fiumicino per ripartire in direzione Bologna. Ad aspettarli alcuni tifosi romanisti.

Lo striscione dei tifosi della Roma prima del Bologna

Un'accoglienza importante per la squadra di Gasperini in vista di una sfida così importante. I tifosi hanno esposto uno striscione con scritto: "Seppur distanti, la forza dei lupi rimane sempre il branco...Forza ragazzi, Roma è tutta al vostro fianco". Una frase di supporto verso i giocatori che per la prima partita della doppia sfida europea non potranno contare sul supporto in loco della gran parte dei tifosi giallorossi. Da qui il singificato dello striscione. Infatti, anche se si tratta di Europa League, come per le partite di Serie A rimane in vigore il divieto di trasferta per i supporters della Roma dopo quanto successo in autostrada tra gli ultras romanisti e quelli della Fiorentina. Il settore ospiti sarà aperto solamente ai possessori di tessera non residenti a Roma e provincia.

Roma, a Bologna torna Hermoso. Mancini squalificato

Per quanto riguarda l'avvicinamento tecnico della Roma alla partita, può sorridere Gasperini. Infatti, già all'indomani della partita contro il Genoa, è tornato in gruppo Mario Hermoso. Il difensore spagnolo non è stato a disposizione dell'allenatore nelle ultime cinque partite di campionato: l'ultima volta in campo risale a oltre un mese fa contro l'Udinese. Finalmente l'ex Atletico Madrid è messo alle spalle i vari problemi muscolari che lo hanno bloccato recentemente e potrà essere a disposizione di Gasperini per la partita contro il Bologna. Un recupero importante data anche la squalifica di Gianluca Mancini che non potrà scendere in campo al Dall'Ara. Continua invece il lavoro individuale di Matias Soulé, alle prese con una pubalgia che lo tiene lontano dal campo dallo scorso 22 febbraio.