Gasperini scivola sui gradini al Dall’Ara, poi scherza: “Era rigore netto…”
Siparietto nello studio Sky al Dall'Ara alla vigilia del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Tre rampe di scale per arrivare in postazione. Gasperini scivola ma si rialza immediatamente: "Però era rigore, netto", scherza prima di inziare la sua intervista. Una "scalata" gestita comunque meglio di Italiano: "Aveva il fiatone? Io mi alleno, mi alleno di più si vede. Vabbè, vediamo domani". Risate prima di tornare seri: "Il Bologna di Italiano? Parlano i risultati, ma non solo quelli, anche le prestazioni di questa squadra che ha entusiasmato una città. Non era facile raccogliere l'eredità di Thiago Motta, che ha portato il Bologna in Champions dopo tantissimi anni. Lui lo ha fatto nel modo migliore, raggiungendo il consenso di tutti e anche con delle prestazioni di grandi qualità".
Gasperini: "Ho trovato un gruppo con grande voglia di ripartire e guardare avanti"
Gasperini è carico, di certo è sempre stato positivo nell'analisi delle sconfitte della Roma: "Incide sicuramente molto la capacità di reazione dei giocatori. Di fronte a un passo falso hanno sempre questa forza… Io ho trovato veramente un gruppo di ragazzi con grandi motivazioni, con grande voglia di ripartire e di guardare avanti. D'altra parte questo calcio dove si gioca con così tanta continuità e con così tanti traguardi… Ci sono tanti passi falsi anche per le grandi squadre. Bisogna avere la capacità di giocare partite veramente equilibrate, che dipendono da piccolissimi episodi contrari, vedi l'ultima partita con il Genoa: potevamo vincere e abbiamo perso. Bisogna avere la forza di guardare avanti e di avere sempre il traguardo in mente".
Gasaperini su Zaragoza e Malen: "Mi ricorda Muriel ma anche Milito"
Poi un focus sui singoli: "Zaragoza ha già segnato al Bologna con il Celta Vigo? Lo ricordo, un bel gol. Lui è un ragazzo che è appena arrivato, sta giocando in un modulo completamente diverso rispetto a quello a cui era abituato. Con una condizione che sta cercando di migliorare. Non è mai facile a gennaio inserirsi in un ambiente nuovo, dove si lavora insieme da mesi. Ha fatto un assist importante a Napoli, a parte il Genoa ho è giocato dall'inizio o è subentrato. Nelle prossime settimane ci potrà dare un aiuto". Tutti pazzi per Malen: "Sì, mi ricorda Muriel per certe accelerazioni, per la prontezza di calciare rapidamente. Muriel aveva la capacità di tirare in una frazione di secondo. Ci sono delle somiglianze. In qualcosa mi ricorda anche Milito, non solo per il numero di gol. Milito si muoveva di più sull'arco dell'attacco, ma aveva questa capacità di essere immediato nelle giocate".
Gasperini e il balletto dopo le vittorie: "Son tre passi dedicati alla squadra"
Freuler ha raccontato dei balletti di Gasperini dopo le vittorie ai tempi dell'Atalanta: "Speriamo di farne sempre di più di balletti. Che poi, insomma, balletto: son tre passi dedicati alla squadra. Le nuove generazioni arrivano e guardano il telefono, a me cinque minuti di soddisfazione quando si vince una partita piacciono. Le vittorie col Crotone contro il Bologna? Era il mio primo anno da allenatore professionista, vuol dire che siamo cresciuti tutti, io e anche il Bologna. Abbiamo fatto dei bei passi".
Siparietto nello studio Sky al Dall'Ara alla vigilia del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Tre rampe di scale per arrivare in postazione. Gasperini scivola ma si rialza immediatamente: "Però era rigore, netto", scherza prima di inziare la sua intervista. Una "scalata" gestita comunque meglio di Italiano: "Aveva il fiatone? Io mi alleno, mi alleno di più si vede. Vabbè, vediamo domani". Risate prima di tornare seri: "Il Bologna di Italiano? Parlano i risultati, ma non solo quelli, anche le prestazioni di questa squadra che ha entusiasmato una città. Non era facile raccogliere l'eredità di Thiago Motta, che ha portato il Bologna in Champions dopo tantissimi anni. Lui lo ha fatto nel modo migliore, raggiungendo il consenso di tutti e anche con delle prestazioni di grandi qualità".