Gasperini scivola sui gradini al Dall’Ara, poi scherza: “Era rigore netto…”

Gasaperini su Zaragoza e Malen: "Mi ricorda Muriel ma anche Milito"

Poi un focus sui singoli: "Zaragoza ha già segnato al Bologna con il Celta Vigo? Lo ricordo, un bel gol. Lui è un ragazzo che è appena arrivato, sta giocando in un modulo completamente diverso rispetto a quello a cui era abituato. Con una condizione che sta cercando di migliorare. Non è mai facile a gennaio inserirsi in un ambiente nuovo, dove si lavora insieme da mesi. Ha fatto un assist importante a Napoli, a parte il Genoa ho è giocato dall'inizio o è subentrato. Nelle prossime settimane ci potrà dare un aiuto". Tutti pazzi per Malen: "Sì, mi ricorda Muriel per certe accelerazioni, per la prontezza di calciare rapidamente. Muriel aveva la capacità di tirare in una frazione di secondo. Ci sono delle somiglianze. In qualcosa mi ricorda anche Milito, non solo per il numero di gol. Milito si muoveva di più sull'arco dell'attacco, ma aveva questa capacità di essere immediato nelle giocate".