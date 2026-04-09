Emery: "Ecco perché abbiamo ceduto Malen. Ho imparato da Gasperini, ma la Roma di Mourinho..."
"Perché non mi sono opposto alla partenza di Malen? Quello con la Roma era un buon accordo per noi e lui. Voleva giocare da prima punta, ma aveva poco spazio perché noi con Watkins ci stiamo trovando bene. Avrei voluto tenerlo, ma lui mi ha chiesto di essere ceduto. C'è stata l'opportunità di andare alla Roma e sono felice per lui, è un ottimo giocatore e sono convinto che possa avere un'ottima carriera alla Roma". Così Unay Emery dopo il succeso per 3-1 al Dall'Ara sul Bologna nell'andata dei quarti di finale di Europa League. In diretta su Sky il tecnico dell'Aston Villa ha parlato a tutto campo al termine del match, non solo della partita appena mandata in archivio.
Aston Villa, Emery: "Il Bologna ha giocato meglio di noi nel primo tempo"
Per quanto riguarda la sfida vinta dall'Aston Villa, Emery ha commentato: “Il Bologna ha giocato meglio di noi nel primo tempo, siamo stati timidi e troppo bassi. Abbiamo provato a coinvolgere i centrocampisti offensivi, ma non siamo stati bravi a farlo. Abbiamo cercato tante palle lunghe per Watkins, questo era il piano gara ma non abbiamo portato la gara dalla nostra parte. Il risultato di 1-0 era positivo, ma avevamo la sensazione che non stessimo meritando a pieno il punteggio".
Emery: "Qualificazione? Non è finita, il Bologna ha già recuperato risultati di svantaggio"
Emery si è detto più soddisfatto del secondo tempo: "Nel secondo tempo siamo andati molto meglio, ci siamo sciolti e abbiamo fatto il secondo gol. Buona anche la reazione al 2-1, che ci ha permesso di fare il terzo. Bisogna essere prudenti con il 3-1 perché il Bologna fuori casa ha già recuperato risultati di svantaggio, quindi dobbiamo essere attenti e concentrati. Abbiamo massimo rispetto. I primi novanta minuti sono andati molto bene, ma abbiamo il massimo rispetto. Dobbiamo correggere gli errori commessi questa sera, ma avremo dalla nostra parte i tifosi”.
Emery: "Il calcio italiano non è in difficoltà"
L'allenatore dei Villans ha poi aggiunto: “Calcio italiano in cirsi? Non sono d’accordo, il calcio italiano negli ultimi anni ha avuto l’Inter finalista di Champions per due volte, l’Atalanta che ha vinto l'Europa League, la Fiorentina finalista in Conference League per due volte e la Roma che vinto un Conference League a fatto una finale di Europa League con Mourinho".
Emery ha infine concluso: "Il calcio italiano ha un livello molto alto. Certo, è vero che l’Italia non si è qualificata al Mondiale, ma ha un buon livello. Il calcio italiano sta facendo bene anche con Napoli, Milan, Bologna: ci sono tante squadre con un livello molto alto. Ho imparato tanto dalla tattica del calcio italiano, da Gasperini con il 3-5-2, che usa anche l’Inter”.
"Perché non mi sono opposto alla partenza di Malen? Quello con la Roma era un buon accordo per noi e lui. Voleva giocare da prima punta, ma aveva poco spazio perché noi con Watkins ci stiamo trovando bene. Avrei voluto tenerlo, ma lui mi ha chiesto di essere ceduto. C'è stata l'opportunità di andare alla Roma e sono felice per lui, è un ottimo giocatore e sono convinto che possa avere un'ottima carriera alla Roma". Così Unay Emery dopo il succeso per 3-1 al Dall'Ara sul Bologna nell'andata dei quarti di finale di Europa League. In diretta su Sky il tecnico dell'Aston Villa ha parlato a tutto campo al termine del match, non solo della partita appena mandata in archivio.