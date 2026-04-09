Emery: "Ecco perché abbiamo ceduto Malen. Ho imparato da Gasperini, ma la Roma di Mourinho..."

"Perché non mi sono opposto alla partenza di Malen? Quello con la Roma era un buon accordo per noi e lui. Voleva giocare da prima punta, ma aveva poco spazio perché noi con Watkins ci stiamo trovando bene. Avrei voluto tenerlo, ma lui mi ha chiesto di essere ceduto. C'è stata l'opportunità di andare alla Roma e sono felice per lui, è un ottimo giocatore e sono convinto che possa avere un'ottima carriera alla Roma". Così Unay Emery dopo il succeso per 3-1 al Dall'Ara sul Bologna nell'andata dei quarti di finale di Europa League. In diretta su Sky il tecnico dell'Aston Villa ha parlato a tutto campo al termine del match, non solo della partita appena mandata in archivio.