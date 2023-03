Friburgo-Juventus 0-2: tutti i gol e gli highlights del match VIDEO

La squadra di Allegri supera il Friburgo fuori casa. Decisive le reti di Vlahovic su rigore e Chiesa nel recupero che consegnano alla loro squadra l'accesso ai quarti di finale di Europa League, per il serbo anche un gol annullato per fuorigioco nel primo tempo. I tedeschi in 10 uomini per tutto i secondi 45 minuti di gioco vista l'espulsione di Gulde per doppia ammonizione allo scadere del primo tempo.