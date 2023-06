Diretta Europei U21, Italia-Norvegia: segui la partita LIVE

CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) - Caccia a un posto nei quarti di finale dell' Europeo Under 21 per l'Italia di Nicolato, che dopo il ko con la Francia e la vittoria sulla Svizzera sfida stasera (ore 20:30) a Cluj la Norvegia nel match valido per l'ultima giornata del Gruppo D. Segui la diretta della partita...

21:10

25' Francia-Svizzera 1-0

La selezione transalpina è sempre un vantaggio per una rete a zero grazie al gol di Gouiri su rigore: al momento Francia e Italia sarebbero qualificate ai quarti di finale

21:07

21' L'Italia reclama per un falo su Gnonto

L'attaccante si inserisce in area avversaria, poi cade a terra: l'arbitro lascia correre

21:01

Francia in vantaggio!

Gouiri sblocca il risultato su rigore: Francia in vantaggio al 13' contro la Svizzera

20:59

13' Pellegri si divora il vantaggio!

Cross perfetto di Rovella a centro area, Pellegri anticipa il diretto avversario ma non riesce incredibilmente a inquadrare lo specchio della porta con un colpo di testa ravvicinato

20:58

12' Gnonto fallisce una buona occasione

Primo affondo dell'Italia: percussione sulla destra di Bellanova, cross al centro e Gnonto - ben piazzato in area - colpisce di testa senza inquadrare la porta

20:55

Francia-Svizzera 0-0

Nell'altra partita del Girone D, Francia e Svizzera sono sullo 0-0 dopo dieciminuti di gioco

20:50

5' Sfida senza emozioni

Prime fasi di studio tra le due squadre. L'Italia prova a gestire il possesso-palla, la Norvegia si difende con vigore: ammonito Evjen per un fallo ai danni di Parisi

20:46

1' E' iniziata la partita!

Il primo pallone è giocato dagli Azzurrini

20:40

Le squadre entrano in campo

Formazioni schierate a centrocampo, è il momento degli inni nazionali

20:35

Italia, in bilico anche la qualificazione olimpica

L'accesso ai quarti di finale sarà importante anche in ottica Giochi Olimpici: la nazionale di calcio ha fallito la qualificazione alla ultime tre edizioni delle Olimpiadi, l'ultima apparizione risale al 2008 ai Giochi di Pechino

20:25

Sei squadre già ai quarti di finale

In attesa delle due ultime partite della fase a gironi Italia-Norvegia e Francia-Svizzera, sei squadre sono già qualificate ai quarti di finale: Georgia, Portogallo, Spagna, Ucraina, Inghilterra, Israele

20:15

Italia-Norvegia, dove vederla in tv

Italia-Norvegia U21 sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e in chiaro alle 20.45 su Rai 1. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

20:05

I risultati del Girone C

Inghilterra e Israele si qualificano per i quarti di finale. Gli inglesi hanno battuto la Germania per 2-0 nella terza partita del girone, successo anche per Israele che ha superato di misura la Repubblica Ceca.

20:00

Azzurrini, nessun bis dal 2013

Dopo il successo per 3-2 ottenuto contro la Svizzera, l’Italia potrebbe vincere due match di fila nella stessa edizione degli Europei Under 21 per la prima volta dal 2013 quando gli Azzurrini vinsero contro Inghilterra e Israele

19:50

Quattro goleador azzurri

Nessuna nazionale ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto all’Italia nelle prime due gare della fase a gironi di questo Europeo Under 21: quattro, al pari di Spagna e Georgia. In questa edizione degli Europei i marcatori italiani sono stati Pellegri, Pirola, Gnonto e Parisi

19:42

Le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. All: Nicolato.

NORVEGIA (4-4-2): Klaesson; Wolfe, Daland, Heggheim, Sebulonsen; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide; Jatta, Botheim. All: Smerud

19:40

Nel 2004 l'ultimo successo con la Norvegia

L’ultimo successo degli Azzurrini contro la Norvegia risale al 3 settembre 2004 quando la squadra allenata da Claudio Gentile si impose per 2-0 nelle qualificazioni agli Europei; da allora, un successo dei norvegesi e due pareggi.

19:30

Italia, vincere potrebbe non bastare

Fra poco più di un'ora gli Azzurrini di Nicolato scendono in campo contro la Norvegia. Servirà un risultato positivo per alimentare le ambizioni del passaggio ai quarti di finale. Ma una vittoria potrebbe anche non bastare all'Italia nel caso di un successo della Svizzera (Leggi qui)

Cluj Arena (Cluj-Napoca, Romania)