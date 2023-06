Europei Under 21, flop Germania. Inghilterra e Israele ai quarti

Clamoroso all'Europeo Under 21: la Germania è già fuori. I tedeschi (con Bisseck in campo), sono stati eliminati dopo la seconda sconfitta di fila, patita oggi contro l'Inghilterra per (2-0) nel girone eliminatorio. La nazionale allenata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo, lascia così la competizione dopo aver raccolto appena un punto in tre gare (1-1 contro Israele all'esordio). Ad esultare è proprio Israele, che nel finale batte (1-0) la Repubblica Ceca e vola ai quarti.