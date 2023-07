Europei Under 21, Georgia ko ai rigori: Israele in semifinale

TBILISI (GEORGIA) - Alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi la Georgia padrona di casa si vede infrangere il sogno della semifinale degli Europei U21 ai rigori contro la sorpresa Israele. I georgiani del ct Svanadze non tirano mai in porta in 120 minuti di gioco. Ci sono voluti infatti i supplementari e poi i rigori a decretare la prima semifinalista degli Europei U21. Lo 0-0 è rimasto scolpito fino alla fine dei tempi supplementari. Israele ai rigori è stata perfetto e ha trionfato 4-3. In semifinale la nazionale del ct Luzon affronterà la vincente di Inghilterra-Portogallo, in campo domani.