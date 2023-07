Europei Under 21, flop Francia e Portogallo: Inghilterra e Ucraina in semifinale

ROMA - Completato il quadro delle semifinali degli Europei Under 21 in corso in Georgia e Romania. Al Ramaz Shengelia Stadium di Kutaisi (Georgia) l'Inghilterra del ct Lee Carsley elimina il Portogallo di Rui Jorge e passa in semifinale. A decidere il match la rete siglata al 34' del primo tempo da Anthony Gordon, attaccante di proprietà del Newcastle al secondo gol in questo torneo. I baby inglesi in semifinale ritroveranno Israele, già affrontato e battuto 2-0 nella fase a gironi (sfida in programma mercoledì 5 luglio alle 18 a Batumi). Con la vittoria della nazionale inglese, Spagna e Israele automaticamente acquisiscono il pass per disputare il torneo dell'Olimpiade del 2024. Nell'altro quarto di finale passa a sorpresa l'Ucraina di Trubin e Mudryk contro la ben più quotata Francia (3-1 il risultato finale). Bleus avanti con Cherki, il pari ucraino arriva su rigore con Sudakov, attaccante dello Shakhtar Donetsk, dopo il fallo in area commesso dal milanista Kalulu. Ancora Sudakov e Bondarenko nel finale portano l'Ucraina in semifinale contro la Spagna (gara in programma mercoledì 5 luglio alle 21 a Bucarest).