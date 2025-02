Euro 2027, sorteggiati i gironi di qualificazione: ecco le avversarie dell'Italia U21

ROMA - In attesa della fase finale dell'Europeo Under 21 del 2025 , in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia, a Nyon nella mattinata di oggi (6 febbbraio) sono stati intanto sorteggiati i gironi delle qualificazioni per l'edizione successiva, in programma nel 2027 e ospitata congiuntamente da Albania e Serbia (entrambe qualificate di diritto alla fase finale). Si giocherà in quattro stadi albanesi (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhinë) e in quattro stadi serbi (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zaječar), con la partita inaugurale in programma in Serbia e la finale in Albania.

Azzurrini nel Gruppo E: avversarie e precedenti

L'Italia, che si presentava al sorteggio da testa di serie, è stata inserita in un girone a sei squadre. Gruppo E per gli azzurrini che nelle qualificazioni (in programma da settembre 2025 a ottobre 2026) se la vedranno con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. È amaro il ricordo dell’ultimo precedente con la Polonia (bilancio di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte per gli azzurrini), che il 19 giugno 2019 a Bologna, nella fase a gironi dell’Europeo ospitato da Italia e San Marino, vinse 1-0 con un gol di Bielik. Una sconfitta fatale per l'Italia guidata allora da Luigi Di Biagio, eliminata nonostante i successi ottenuti contro Spagna e Belgio. Positivo invece il bilancio degli azzurrini con la Svezia (9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte),il Montenegro (2 vittorie e un pareggio) e l'Armenia (2 vittorie), mentre non ci sono precedenti con la Macedonia del Nord Under 21.

Euro 2027 Under 21: tutti i gruppi delle qualificazioni

Gruppo A: Spagna, Romania, Finlandia, Kosovo, Cipro, San Marino

Gruppo B: Portogallo, Cechia, Bulgaria, Scozia, Azerbaigian, Gibilterra

Gruppo C: Francia, Svizzera, Islanda, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia

Gruppo D: Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Slovacchia, Moldova, Kazakistan, Andorra

Gruppo E: ITALIA, Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro, Armenia

Gruppo F: Germania, Georgia, Grecia, Irlanda del Nord, Lettonia, Malta

Gruppo G: Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Israele, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo H: Ucraina, Croazia, Ungheria, Turchia, Lituania

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Austria, Galles, Bielorussia

Chi si qualifica all'Europeo Under21 del 2027

A staccare il pass per la fase finale di Euro 2027 (già qualificate di diritto come nazioni ospitanti l'Albania e la Serbia) saranno le nove selezioni Under 21 vincitrici dei gironi e la migliore seconda con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone. Le altre otto seconde classificate disputeranno invece gli spareggi, che assegneranno gli ultimi quattro posti a disposizione.

Euro 2027 Under 21: le date delle qualificazioni

Fase a gironi di qualificazione: 17–25 marzo 2025; 2–10 giugno 2025; 1–9 settembre 2025; 6–14 ottobre 2025; 10–18 novembre 2025; 23–31 marzo 2026; 21 settembre–6 ottobre 2026. Spareggi: 9–17 novembre 2026.