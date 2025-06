Italia Under 21, Nunziata ci crede: "Ma partire bene è fondamentale"

Un precedente che non aleggia al momento nella testa del commissario tecnico Nunziata , concentratissimo sul match con la Romania e forte di alcune certezze: "Siamo pronti veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che in un girone da quattro la prima partita è fondamentale. Lasciatemi dire che mi dispiace molto per mister Spalletti, che è una persona vera, con dei valori umani importanti e con cui in questi due anni ho avuto un ottimo rapporto, di rispetto e fiducia. Per questo lo ringrazio. C’era grande sinergia tra la Nazionale A, l’Under 21 e le altre Nazionali giovanili".

Quanto alla condizione fisica della squadra, al netto degli assenti forzati, Nunziata è tutto sommato soddisfatto: "Io sono stato più fortunato, visto che ho avuto dodici giorni con i ragazzi e abbiamo potuto fare lavoro differenziato per chi ha giocato di più e per chi andava invece rimesso in condizione. In Nazionale A si sono ritrovati solo tre giorni prima di giocare e quindi è stato un po’ diverso. Anche se penso che alla fine, più che l’aspetto fisico, la differenza la faccia la testa, le motivazioni che un giocatore ha nel vestire la maglia della Nazionale”.

Certamente assente il bomber Pio Esposito: "Per noi era un giocatore diverso da tutti quelli che abbiamo in rosa, un attaccante centrale che ci faceva da punto di riferimento. Dovremo adeguarci alla sua assenza e fare altre cose con altri giocatori, questo sarà un mio compito. Fazzini? Ha un piccolo problemino, vedremo dopo la rifinitura se per domani ce la farà. Per Coppola e Casadei (reduci dagli impegni con la Nazionale maggiore, ndr) valuteremo questa sera se è il caso di farli giocare o no”.