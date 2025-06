Under 21, Europeo col doppio obiettivo: interrompere un digiuno ventennale e curare l'Italia dei grandi

Un ruggito degli azzurini per rendere meno triste la savana ormai a corto di leoni nell'Italia dei grandi. Nel bel mezzo del caos azzurro della gestione Gravina sta per partire l'Europeo under 21 che vedrà i ragazzi del ct Nunziata impegnati stasera contro la Romania. E anche in questo campo un successo manca ormai da più di 20 anni. L’Italia arriva all’appuntamento con grandi aspettative e una missione chiara: riportare entusiasmo al popolo azzurro in