Comincia l'Europeo U21: chi sono i giocatori da tenere d'occhio

Euro U21 è la prova generale del Mondiale 2026. La competizione che inizia oggi in Slovacchia non è più, da tempo, un semplice torneo giovanile e neppure una vetrina per talenti ancora da scoprire. Tra le fila di Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra e Olanda, ma anche di squadre considerate di “seconda fascia” come Slovenia, Polonia, Georgia e Ucraina, giocano campioncini già esplosi nei campionati che contano. L’Italia, inutile negarlo, in termini di minutaggio concesso agli under è indietro: i nostri Fabbian, Baldanzi, Ndour, Pisilli, Prati e Ruggeri sgomitano per avere spazio in A e si affidano, almeno in termini di esperienza, ai compagni che all’estero s’impongono con continuità, come Koleosho al Burnley e Gnonto al Leeds. Gli azzurrini, inseriti nel girone con la Romania (debutto stasera alle 21), con la Slovacchia di Obert del Cagliari e Suslov del Verona e con la favoritissima Spagna, hanno l’obiettivo minimo di approdare ai quarti. Il ct Nunziata, reduce da due finali all’Europeo U17 e una al Mondiale U20, è considerato uno specialista in materia: sa trasmettere ai suoi gruppi mentalità e motivazioni, oltre che un gioco all’avanguardia. Essere in Slovacchia, va detto, non è da tutti. Belgio, Norvegia, Croazia e Svizzera, per citare degli esempi, questo torneo lo guarderanno dalla tv.