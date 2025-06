Inizia l'avventura dell' Italia U21 di Nunziata agli Europei . Esordio contro la Romania nel gruppo A in cui ci sono anche la favoritissima Spagna e la Slovacchia di Obert del Cagliari e Suslov del Verona che ospita il torneo e che ha perso al debutto 3-2 proprio contro gli spagnoli. Il ct Nunziata, che è reduce da due finali all’Europeo U17 e una al Mondiale U20, è considerato uno specialista in materia e ha l'obiettivo minimo di arrivare almeno ai quarti. L'Italia, poi, è stata la seconda miglior difesa (solamente 4 gol incassati) nella prima fase. In attacco, invece, ha sempre sofferto e continuerà a penare vista l’assenza di Francesco Pio Esposito, out per un dolore al ginocchio. Questa sera però, allo stadio Malatinský di Trnava, conta iniziare con una vittoria: segui la partita e tutti gli aggiornamenti in diretta .

22:55

90'+3' - È finita, l'Italia vince al debutto

Dopo tre minuti di recupero finisce la partita: l'Italia batte la Romania grazie al gol di Baldanzi.

22:53

90'+1 - Romania a un passo dal pari!

Che brivido per l'Italia, Romania a un passo dal pareggio. Il pallonetto di Mitrov supera Desplanches ma è fuori misura per centimetri.

22:48

85' - Fuori Baldanzi, dentro Pisilli

Forze fresce nell'Italia che sta respingendo gli attacchi della Romania. Nunziata dà spazio a Pisilli per Baldanzi.

22:36

74' - Autotraversa di Ndour

Per deviare il cross Ndour rischia l'autogol colpendo la traversa, ma è tutto fermo per fuorigioco.

22:25

64' - Pirola sfiora il 2-0!

Italia a un passo dal 2-0: Pirola stacca di tesa e manda il pallone vicinissimo al palo.

22:22

61' - Annullato un gol alla Romania

Cross da sinistra, spizzata e deviazione vincente di Stoica, che però si trova in posizione di fuorigioco. Gol annullato alla Romania.

22:17

56' - L'Italia spinge

È partita molto meglio l'Italia, che spinge per cercare il raddoppio. Romania ancora controllata.

22:07

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte, inizia il secondo tempo di Italia-Romania.

21:52

45'+3' - Desplanches para il rigore a Munteanu! Fine primo tempo

La Romania fallisce il calcio di rigore (assegnato dopo review al Var per un fallo di Ndour) del possibile 1-1: Munteanu incrocia con il destro ma Desplanches intuisce l'angolo e para. Si resta con l'Italia avanti 1-0 e si va all'intervallo.

21:47

44' - Palo di Koleosho! Italia vicina al 2-0

L'Italia sfiora il raddoppio con Koleosho che si inserisce in area e poi prova a piazzare colpendo il palo.

21:40

37' - Romania pericolosa

Servono i guantoni di Desplanches per ribattere la conclusione da lontano di Akdag. Romania pericolosa, ma solo dalla distanza.

21:29

26' - Gol dell'Italia, ha segnato Baldanzi!

L'Italia è in vantaggio! Ruggeri riceve sulla fascia sinistra, scarico in area per Baldanzi che controlla e poi calcia di sinistro in porta.

21:26

23' - Ci riprova Koleosho

Ancora Koleosho, secondo tiro poco pericoloso che impegna senza problemi Sava.

21:23

20' - Partita in equilibrio

Non si sblocca la partita, ancora in equilibrio. Italia attenta in difesa, ma troppo leggera sin qui in attacco.

21:13

10' - Primo tiro Italia

Arriva il primo tiro dell'Italia con Koleosho, destro da fuori area parato centralmente.

21:03

1' - Inizia Italia-Romania

Primo pallone giocato dall'Italia, si inizia!

20:50

Italia-Romania in numeri

Nell’ultimo Campionato Europeo U21 nel 2023, la Romania non ha superato la fase a gironi, avendo collezionato soltanto un punto e senza trovare la rete in ciascuna delle tre partite; nello specifico, la selezione rumena ha perso all’esordio contro la Spagna per 3-0.

La Romania U21 non ha superato la fase a gironi in ciascuna delle ultime due edizioni del Campionato Europeo (2023 e 2021), collezionando solo un successo in queste gare (3N, 2P) e trovando la rete solo in due occasioni.

L’Italia U21 non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni (4N, 1P), senza collezionare alcun ‘clean sheet’ nel periodo, dopo che aveva registrato una serie di quattro vittorie consecutive con un punteggio complessivo di 12-0.

20:32

Italia, debutto senza vittoria dal 2019

Nell’ultimo Europeo U21 nel 2023, l’Italiaha collezionato una vittoria e due sconfitte, inclusa una nella gara di esordio (1-2 contro la Francia), senza superare la fase a gironi; in particolare, gli azzurrini non vincono al debutto nella competizione dal 2019 (3-1 contro la Spagna).

Nelle precedenti due edizioni dell'Europeo U21 (2023 e 2021), entrambe disputate sotto la guida di Paolo Nicolato, l’Italia ha vinto due delle sette gare giocate (2N, 3P), perdendo in particolare tre delle ultime quattro (1V), inclusa la più recente (0-1 contro la Norvegia).

20:17

Le formazioni ufficiali di Italia-Romania

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct: Nunziata.

ROMANIA (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; Stoica, Munteanu, Ilie. Ct: Pancu.

20:09

L'Italia di Gnonto

Wilfried Gnonto ha segnato nove gol nella Championship 2024/25, superando di una rete il suo precedente record realizzativo nel torneo (otto nel 2023/24). Inoltre, tra i giocatori del Leeds United, solo Joel Piroe (41) e Daniel James (36) hanno tentato più tiri nello specchio rispetto al classe 2003 (29) nello scorso campionato.

19:56

I numeri di Italia-Romania

L’Italia U21 ha vinto due delle ultime tre sfide (1P) contro la Romania U21 in tutte le competizioni, inclusa la gara più recente: 4-2, al Benito Stirpe il 16 novembre 2021, in un match amichevole, sotto la guida di Paolo Nicolato. Escludendo le partite amichevoli, sono quattro le sfide giocate tra Italia e Romania, tutte in match validi per la qualificazione all'Europeo, con gli azzurrini sempre imbattuti nel parziale: tre vittorie e un pareggio, con un punteggio complessivo di 5-1.

19:50

Dove vedere Italia-Romania U21

Tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio degli azzurrini: info e canali per seguire la partita in tempo reale e le possibili scelte di Nunziata e Pancu. LEGGI TUTTO

Stadio Malatinský, Trnava