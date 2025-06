Europei U21, Slovacchia-Italia: dove vederla in tv, orario e formazioni

​L'Italia Under 21 vuole cercare di mettere un'ipoteca sul passaggio di turno agli Europei di categoria. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dopo la vittoria contro la Romania in occasione della prima giornata del gruppo A, nella seconda saranno ospiti dei padroni di casa della Slovacchia, battuta nella prima giornata dalla Spagna.

Europei U21 Slovacchia-Italia, l'orario Calcio d'inizio previsto per le ore 21 al "Anton Malatinsky Stadium". Europei U21, dove vedere Slovacchia-Italia in diretta tv La sfida tra le Under 21 di Slovacchia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due. Europei U21, dove vedere Slovacchia-Italia in streaming Servizio streaming attivo su RaiPlay, piattaforma a cui è possibile accedere gratuitamente attraverso pc, smartphone e tablet. App disponibile su App Store e Play Store. Potrete seguire la partita dell'Italia Under 21 in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

