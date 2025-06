Europei U21, Spagna-Italia: dove vederla in tv, orario e formazioni

Dopo aver battuto Romania e Slovacchia, l'Italia U21 di Carmine Nunziata si gioca il primo posto nel girone A degli Europei di categoria contro i rivali della Spagna, a punteggio pieno proprio come gli Azzurrini. Chi chiuderà in testa al raggruppamento, affronterà ai quarti la seconda forza del gruppo C, mentre la seconda classificata sfiderà la prima dello stesso girone C. Al momento, Furie Rosse avanti per maggior numero di gol realizzati, ecco perché l'Italia è costretta a vincere per centrare il primato.