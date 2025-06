Europei Under 21, l'Inghilterra batte l'Olanda e vola in finale

È tempo di semifinali in Slovacchia, dove sta andando in scena l'Europeo Under 21. Nella prima delle due sfide in programma oggi, mercoledì 25 giugno, l'Inghilterra ha battuto l'Olanda con il punteggio di 2-1. Decisivo il solito Elliott, attaccante classe 2003 in forza al Liverpool. Alle 21, invece, previsto il confronto tra Germania e Francia, con la nazionale teutonica che ha eliminato agli Azzurrini di Nunziata ai tempi supplementari pochi giorni fa.