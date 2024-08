Consigli asta Fantacalcio®, le scommesse per la rosa su Fantacup

L'inizio della Serie A 2024-2025 è all'orizzonte e l 'asta del Fanta si avvicina. Il nuovo gioco Fantacup ha già messo a disposizione il listone con tutti i calciatori e le quotazioni, ideale per costruire la propria rosa. Ma quali sono le 5 scommesse su cui si potrebbe puntare per questa stagione? Ecco qui alcune idee, ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Le scommesse su cui puntare al Fanta

Tra ritorni e volti nuovi la Serie A offre una diversità di opzioni per strutturare al meglio la rosa al Fanta. Zaniolo all'Atalanta è sicuramente una scommessa che potrebbe convincere diversi fantallenatori: su Fantacup ha una valutazione di 13 crediti. Stesso discorso per la coppia del Como Belotti (17 crediti) e Varane (9 crediti), due nomi di grande fascino. Nella Fiorentina spicca la suggestione Kean (21 crediti), a caccia di riscatto, mentre nel Genoa il nuovo portiere titolare è Gollini (10 crediti). Infine, nella Lazio restano dubbi sulla tenuta fisica di Nuno Tavares (6 crediti), ma può essere un buon colpo. Discorso analogo per Spinazzola del Napoli (13 crediti), su cui Conte punta molto.

