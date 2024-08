Terzini al Fantacalcio®: chi comprare? I consigli per l’asta

Quanto è importante acquistare un difensore capace di segnare o di offrire un rendimento costante per tutta la durata della stagione? La risposta è facile: tantissimo. Anzi, prenderne almeno un paio di qualità per fascia risulterà cruciale. Vi proponiamo alcuni nomi di terzini in grado di portare in dote una buona quantità di assist e gol incidendo eccome sul modificatore. Ricordiamo che spesso i terzini in grado di fare gol possono compensare i momenti poco prolifici degli attaccanti: un aspetto, questo da non sottovalutare.

Ovviamente non si può non partire dai due esterni che nella scorsa stagione hanno portato più gol e assist: Dimarco e Theo Hernandez. ovviamente. I due sono stati determinanti per i campionati di Inter e Milan ma tra un differenza c’è: Theo, rispetto al collega nerazzurro, ha collezionato più malus a causa di un numero di cartellini gialli non indifferente. Tenete conto di questo fattore durante la nostra asta su Fantacup,it

Il consiglio è quello di puntare sulle alternative in rosa con Carlos Augusto e Denzel Dumfries che potrebbero essere delle valide alternative. Da non sottovalutare il possibile apporto in termini di assist di Leonardo Spinazzola che dopo un’annata non semplice alla Roma è pronto a riscattarsi a Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Poi c’è Zappacosta, garanzia sulla media voto e sugli assist. Per chi vuole investire un po’ di fantamilioni (Theo e Dimarco a parte) c’è anche Biraghi, bravo anche nel calciare le punizioni.