FANTACUP: -1 alla partenza

L’atmosfera comincia a farsi incandescente, il grande calcio sta tornando e con lui il concorso del FANTACUP.

Iscriversi è facile, basta cliccare su questo link che vi porterà sul sito Fantacup.it , scegliere l’abbonamento che preferite tra il Basic ed il Deluxe e completare la procedura di registrazione. 260 crediti da utilizzare per comporre la vostra rosa dei sogni, quella che vi farà sentire sin da subito dei fantallenatori.

?28 giocatori da acquistare rispettando i minimi di ruolo… e poi? Subito grandi sfide, come quella dello “Sprint di Agosto” che vi metterà alla prova lungo le prime tre giornate di campionato, premiandovi con uno Scooter Honda SH125, un viaggio di una settimana, un monopattino elettrico, Play Station 5 e molto altro ancora. Dopo la pausa della nazionale verrete poi catapultati verso l’inizio della classifica generale che vi accompagnerà durante tutto l’anno, delle varie mini-classifiche pensate per farvi sentire sempre protagonisti e, come dimenticare, nelle classifiche di giornata, quelle che premieranno i primi 3 classificati di ogni singola giornata con 900€ in premi.