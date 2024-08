FANTACUP, oggi si parte con lo Sprint di Agosto

Tra poche ore il calcio d'inizio del nuovo campionato di Serie A, contestualmente parte il concorso legato al nostro nuovo gioco del Fanta. Iscrivendoti subito ( clicca qui per iscriverti a FANTACUP) puoi partecipare alla classifica denominata Sprint di Agosto, che premia i primi 10 classificati facendo la somma dei voti delle prime 3 giornate di campionato. Subito grandi premi in palio, Scooter Honda SH125, monopattino elettrico, viaggio di una settimana, Play Station 5.

Iscriversi è facile, basta cliccare su questo link che vi porterà sul sito Fantacup.it , scegliere l’abbonamento che preferite tra il Basic ed il Deluxe e completare la procedura di registrazione. 260 crediti da utilizzare per comporre la vostra rosa dei sogni, quella che vi farà sentire sin da subito dei fantallenatori.



Come fare: clicca, iscriviti e inizia subito a giocare

Tutto qui? Assolutamente no, dalla quarta giornata di campionato infatti partirà la Classifica Generale che mette in palio una Mazda3 e-Skyactive X e moltissimi altri premi, ci saranno poi una serie di mini-classifiche durante tutto l'annocon premi altrettanto belli ed ancora, le classifiche di giornata con 900€ in premi in ognuna delle 38 del torneo. Un montepremi ricchissimo, un gioco facile ed intuitivo, la garanzia delle quotazioni, dei voti, delle probabili formazioni ufficiali del marchio Fantacalcio®. Vi serve altro? Quest'anno il Fanta si gioca da noi!

Oggi è il giorno, ISCRIVITI SUBITO!